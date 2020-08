EFF wil dat verdachten toegang krijgen tot broncode forensische software

Broncode en andere onderdelen van forensische software die in strafzaken worden gebruikt moeten altijd toegankelijk voor verdachten en hun advocaten zijn, zo vindt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Zonder inzicht in de werking van dergelijke programma's kunnen onschuldige mensen ten onrechte worden veroordeeld en zijn gerechtelijke vonnissen niet te vertrouwen.

De EFF stuurde onlangs een 'amicus curiae brief' naar een Amerikaanse rechtbank waarin het oproept tot het toegankelijk maken van de broncode. Amicus curiae, wat staat voor 'vrienden van de rechtbank', betreft organisaties en personen die geen partij zijn in een zaak, maar gevraagd of ongevraagd hun mening of advies over een zaak aan de rechtbank geven.

De zaak in kwestie gaat over een Amerikaanse man die eerder wegens een misdrijf was veroordeeld en in het bezit zou zijn geweest van een vuurwapen. Daarmee zou de man federale wetgeving hebben overtreden. Het vuurwapen was niet bij de man aangetroffen, maar in een auto die hij zou hebben bestuurd. Dna-onderzoek naar het wapen leverde geen sluitend bewijs op, aangezien er sporen van verschillende personen werden aangetroffen.

Daarop werd het dna-materiaal naar een bedrijf gestuurd dat via dna-software verschillende tests uitvoerde om te bepalen van hoeveel mensen het dna op het vuurwapen was aangetroffen. De Amerikaanse man was één van de personen van wie het dna werd gevonden, aldus de software. De advocaat van de man verzocht inzage in de broncode van de dna-software, maar dat verzoek werd geweigerd. Volgens de Amerikaanse overheid is de broncode beschermd door handelsgeheimen.

Volgens de EFF is ook dna-analysesoftware niet immuun voor fouten en bugs, en kunnen verdachten niet worden gedwongen om iemand op zijn woord te geloven als het gaat om het bewijs op basis waarvan ze worden veroordeeld. Onderzoek naar andere forensische software toonde eerder al fouten aan waardoor er werd getwijfeld aan de nauwkeurigheid van de software en hoe geschikt dergelijke tools zijn om binnen het strafrechtelijk systeem te worden gebruikt.

Door het niet inzichtelijk maken van de broncode wordt het recht op confrontatie zoals beschreven in het zesde amendement van de Amerikaanse grondwet overtreden, aldus de EFF. De verdachte beschikt namelijk niet over de informatie om het vermeende bewijsmateriaal in twijfel te trekken. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging wil nu dat broncode standaard openbaar wordt. Bij uitzondering zou de openbaarmaking kunnen worden beperkt tot de verdachte en zijn advocaten, maar openbaarmaking moet de standaard worden. Anders kan er geen vertrouwen in het vonnis zijn, besluit de EFF.