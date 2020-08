FD: Apollo Vredestein gebruikte verouderde en onveilige software

Bandenfabrikant Apollo Vredestein die in juli door een malware-aanval werd platgelegd gebruikte verouderde en onveilige software, zo meldt het Financieele Dagblad vandaag. Het is nog altijd onduidelijk hoe de infectie zich heeft kunnen voordoen.

Vanwege de aanval werden de productiesystemen bij Apollo Vredestein tijdelijk uitgeschakeld. Ook kon het bedrijf niet meer e-mailen en liep het vertraging op met de afhandeling van bestellingen. Het systeem is de afgelopen dagen geleidelijk hersteld.

De bandenfabrikant blijkt al jarenlang verouderde en onveilige software te gebruiken, aldus het FD. Zo wordt er een vijftien jaar oude versie van het programma CesarFTP aangetroffen, die allerlei bekende kwetsbaarheden bevat. Ook de mailserver draait verouderde en onveilige software. De aangetroffen versie blijkt achttien bekende kwetsbaarheden te bevatten.

"Op basis van publiek beschikbare informatie is te zien dat ook op deze servers software draaide bedoeld voor antieke en onveilige Windows-versies", zegt Mischa van Geelen, cybersecurity-consultant bij NFIR. Apollo Vredestein laat in een reactie aan de krant weten dat het bekend is met de kwetsbare ftp- en mailservers, maar dat die niet verbonden waren met de rest van het netwerk.

De conclusie dat het bedrijf de beveiliging niet op orde zou hebben noemt een woordvoerder dan ook 'volledig onterecht'. Hoe de aanvallers dan wel wisten binnen te komen laat Apollo Vredestein niet weten. Het enige dat het bedrijf over de aanval prijsgaf was dat er geen ransomware was gebruikt.