Mozilla beschermt Firefox-gebruikers tegen redirect tracking

Mozilla gaat de komende weken een feature uitrollen die gebruikers van Firefox 79 tegen redirect tracking moet beschermen. Volgens de browserontwikkelaar vormt het tracken van internetgebruikers een bedreiging voor de maatschappij, de veiligheid van gebruikers en de autonomie van individuen.

Firefox beschikt inmiddels al enige tijd over Enhanced Tracking Protection, die allerlei soort trackers blokkeert. Volgens Mozilla heeft de feature al 3,4 biljoen trackingcookies tegengehouden. Daar komt nu ook redirect tracking bij. Voorheen plaatsten webtrackers en advertentiebedrijven die als derde partij actief op een website zijn van een ander domein cookies bij gebruikers. Aangezien deze cookies van een ander domein dan het bezochte domein afkomstig zijn worden dit third-party cookies genoemd. Via third-party cookies is het eenvoudig om gebruikers over het web te volgen, omdat de derde partij die via allerlei sites kan plaatsen en zo kan zien welke websites een gebruiker bezoekt.

Om tracking tegen te gaan worden third-party cookies inmiddels door meerdere browsers geblokkeerd. Trackers kwamen daarop met andere manieren om gebruikers te volgen. Bij redirect tracking klikt een gebruiker op een link, maar wordt daarbij nagenoeg onzichtbaar eerst doorgestuurd naar een trackerdomein en krijgt daarna pas de beoogde website te zien. Hierdoor wordt het trackerdomein als first-party geladen, waardoor de tracker first-party cookies bij de gebruiker kan plaatsen. De tracker kan informatie over de website waar de gebruiker vandaan komt en naar toe gaat koppelen aan de identifiers in de geplaatste cookies. Wanneer veel websites van deze tracker gebruikmaken kan die gebruikers over het web volgen.

Om gebruikers tegen redirect tracking te beschermen zal de vernieuwde Enhanced Tracking Protection van Firefox elke 24 uur alle cookies en site-gegevens van bekende trackers verwijderen. Dit moet voorkomen dat trackers een langetermijnprofiel van de activiteiten van de gebruiker kunnen aanleggen. De volgende keer dat de gebruiker op het trackerdomein terechtkomt zal hij als een nieuwe gebruiker worden beschouwd, aldus de uitleg van Mozilla.