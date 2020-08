Europese Commissie start onderzoek naar Fitbit-overname door Google

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de overname van Fitbit door Google. De Commissie is bang dat de overname de marktpositie van Google in de online advertentiemarkt verder zal versterken doordat het techbedrijf nog meer data zal ontvangen om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

"Deze data geeft inzicht in het leven en de gezondheidssituatie van de gebruikers van deze apparaten", zegt Margrethe Vestager, Eurocommissaris van mededinging. Met het onderzoek wil de Europese Commissie vaststellen dat de overname van Fitbit en de extra data die Google hierdoor in handen krijgt geen verstorende werking voor de concurrentie zal hebben. Door de overname krijgt Google namelijk de database met de gezondheids- en fitnessgegevens van Fitbit-gebruikers in handen, alsmede de technologie om soortgelijke databases aan te leggen.

De data die via fitnesstrackers wordt verkregen kan een belangrijk voordeel op de online advertentiemarkt opleveren, aldus de Europese Commissie. Zodoende kan Google meer gepersonaliseerde advertenties via de eigen zoekmachine en andere websites tonen, wat het weer lastiger maakt voor de concurrentie in de advertentiemarkt. Dit zou weer nadelig zijn voor websites en adverteerders, die met hogere prijzen en minder keuze te maken krijgen.

Naast de impact op de advertentiemarkt zal de Europese Commissie ook kijken naar de gevolgen van het combineren van de Fitbit- en Google-databases en de mogelijkheden in de digitale gezondheidssector, die zich nog in de kinderschoenen bevinden. Verder zal ook worden onderzocht of Google de mogelijkheid of beweegreden heeft om de interoperabiliteit van concurrerende fitnesstrackers op Android te beperken zodra het Fitbit heeft overgenomen.

Datasilo

Google liet vorige maand aan de Europese Commissie weten dat het de zorgen wil wegnemen door een "datasilo" aan te leggen. Dit is een aparte opslaglocatie voor data die via fitnesstrackers wordt verzameld. De gegevens in de datasilo zouden los van andere datasets van Google worden bewaard. Daarnaast zouden de gegevens in de datasilo niet voor advertentiedoeleinden mogen worden gebruikt.

De Europese Commissie noemt het voorstel voor een datasilo onvoldoende om de ernstige zorgen weg te nemen die erover de gevolgen van de overname zijn. Eén van de redenen is dat de datasilo-oplossing niet voor alle data geldt die Google als gevolg van de overname in handen krijgt en waardevol voor advertentiedoeleinden is. De Europese Commissie hoopt uiterlijk 9 december met een beslissing over de overname te komen.

Google stelt in een reactie op de aankondiging van het onderzoek door de Europese Commissie dat het Fitbit-gebruikers de keuze geeft om hun data te verwijderen of te verplaatsen, en dat het interoperabiliteit tussen de eigen producten en die van andere fabrikanten zal blijven ondersteunen.