Finse toezichthouder noemt elektronisch sleutelsysteem flat in strijd met AVG

Het elektronische sleutelsysteem dat een Fins flatgebouw installeerde is in strijd met de AVG, zo heeft de Finse privacytoezichthouder Tietosuojavaltuutettu geoordeeld. De zaak was aanspannen door de Arnhemse privacy-activist Michiel Jonker, zo laat stichting Privacy First vandaag weten.

De Vereniging van Eigenaren (VvE) van de flat had in 2018 besloten om een elektronische bewakingssysteem te installeren op alle externe ingangen van het gebouw. Bewoners zouden voortaan alleen nog toegang met een adresgebonden en gechipte sleutel krijgen. De VvE was daarnaast van plan om ook alle individuele appartementen op het systeem aan te sluiten.

Aanleiding om het systeem te installeren waren enkele incidenten in de kelder van de flat die volgens het bestuur door voormalige bewoners waren veroorzaakt. Die zouden via niet ingeleverde sleutels toegang tot de ruimte hebben gekregen. Het nieuwe elektronische sleutelsysteem moest dergelijke incidenten voorkomen. Het systeem voldeed volgens de VvE aan de privacywetgeving, omdat er geen persoonsgegevens werden verwerkt. De elektronische sleutels waren namelijk niet persoonsgebonden, maar adresgebonden.

Jonker maakte bezwaar tegen het systeem. De VvE had de noodzaak voor het systeem niet aangetoond en de wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens ontbrak. Ook waren de huurders niet geraadpleegd, waardoor een grote groep bewoners geen toestemming had gegeven. Daarnaast waren de verwerkte gegevens volgens Jonker wel herleidbaar tot personen, met name in het geval van eenpersoonshuishoudens.

De Finse privacytoezichthouder gaf Jonker op alle punten gelijk en noemde het systeem in strijd met de AVG. Ook wees de autoriteit erop dat een verhuurder niet namens een huurder toestemming kan geven voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast moet een gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk moment kunnen worden ingetrokken. Ten slotte wees de autoriteit erop dat de VvE ten onrechte geen alternatieven had onderzocht die geen of een minder grote inbreuk op de privacy plegen. De toezichthouder heeft de VvE de opdracht gegeven om de verwerking van persoonsgegevens aan de AVG te laten voldoen.