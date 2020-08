NSA geeft advies om het delen van locatiegegevens te beperken

Wie gebruikmaakt van een smartphone of ander mobiel apparaat kan via locatiegegevens allerlei gevoelige informatie prijsgeven, het is dan ook belangrijk dat gebruikers zich hiervan bewust zijn en waar nodig maatregelen nemen om het delen van deze data te beperken, zo stelt de Amerikaanse geheime dienst NSA.

"Locatiegegevens zijn zeer waardevol en moeten worden beschermd. Het kan allerlei details over het aantal gebruikers in een locatie, bewegingen van gebruikers en logistiek en dagelijkse routines van gebruikers en organisaties prijsgeven, alsmede verbanden tussen gebruikers en locaties die anders onbekend zouden zijn", aldus de NSA in een nieuw document over locatiedata (pdf).

Locatiegegevens kunnen niet alleen via mobiele netwerken worden verzameld, ook via wifi en bluetooth zijn de bewegingen van gebruikers te volgen. Smartphonegebruikers kunnen wel location services uitschakelen, maar dit zorgt er niet voor dat gps wordt uitgeschakeld en zal het risico dat locaties bekend worden niet aanzienlijk verkleinen. "Het uitschakelen van location services beperkt alleen toegang tot gps en locatiedata door apps", laat de geheime dienst in het document weten .

De NSA voegt toe dat gebruikers moeten beseffen dat gps niet hetzelfde als location services is. Zelfs wanneer gps en mobiele data niet beschikbaar zijn, kunnen mobiele apparaten via wifi en bluetooth de locatie berekenen. Verder kunnen apps en websites andere sensorgegevens en browserdata gebruiken om een locatie te bepalen.

Een ander punt waar de NSA op wijst is dat gebruikers de instellingen van hun smartphone niet kunnen vertrouwen wanneer het toestel is gecompromitteerd. "Het detecteren van een gecompromitteerde smartphone kan lastig of zelfs onmogelijk zijn; dergelijke toestellen kunnen locatiegegevens versturen zelfs wanneer de locatie-instellingen of draadloze functies zijn uitgeschakeld", gaat de NSA verder.

Volgens de geheime dienst gelden voor verschillende gebruikers verschillende risiconiveaus als het om locatiegegevens gaat. Om deze risico's te beperken geeft de NSA in het document verschillende adviezen, waaronder het uitschakelen van location services, bluetooth, wifi en Find My Device. Verder moeten apps zo min mogelijk permissies krijgen en kan er van een vpn gebruik worden gemaakt.

"Hoewel het niet altijd mogelijk is om het blootstellen van locatiegegevens te voorkomen, is het mogelijk, via zorgvuldige instellingen en gebruik, om de hoeveelheid gedeelde locatiedata te beperken. Bewustzijn over de manieren hoe dergelijke informatie beschikbaar is, is de eerste stap", besluit de dienst.