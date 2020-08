Politie: slachtoffers bitcoinscam opnieuw voor duizenden euro's opgelicht

Verschillende Zeeuwen die eerder het slachtoffer van een bitcoinscam werden zijn opnieuw voor duizenden euro's door oplichters gedupeerd, zo laat de politie weten. Het gaat voornamelijk om Zeeuwse ouderen. Die reageerden in het verleden op aanbiedingen om geld in bitcoin of andere cryptovaluta te investeren. In werkelijkheid ging het om een scam en werden de slachtoffers voor duizenden euro's opgelicht.

Nu worden deze slachtoffers opnieuw door oplichters benaderd. Zo krijgen slachtoffers te horen dat ze hun geld kunnen terugkrijgen, maar daarvoor moeten eerst weer duizenden euro's worden betaald. Bij een andere versie wordt slachtoffers verteld dat ze een mooie winst met hun investering hebben behaald. Om aan dat geld te kunnen komen moeten ze eerst opnieuw "investeren", zo laat de politie weten. Slachtoffers worden zo wederom opgelicht.

"Soms wordt ook aangeboden om te helpen dit geld uit te betalen. Met toestemming wordt hierna een programma op de computer van het slachtoffer geïnstalleerd, de computer wordt overgenomen en vervolgens worden de rekeningen van het slachtoffer geplunderd", gaat de politie verder. Volgens een rechercheur van het cyberteam van de Zeeuwse politie lijkt het erop dat de oplichters een "goede boekhouding" bijhouden.

Volgens de politie geloven deze vaak oudere mensen meestal niet dat ze worden opgelicht en doen er alles aan om hun geld terug te krijgen of toch nog winst te maken door meer te investeren. Om mensen extra te beschermen hebben banken bij een aantal slachtoffers op het moment dat de oplichting plaatsvond het internetbankieren van deze klanten geblokkeerd, aldus de politie.