Burgemeester VS: goedkoper om losgeld ransomware te betalen

De Amerikaanse stad Lafayette die eind juli het slachtoffer van ransomware werd heeft de criminelen die het stadsnetwerk infecteerden 45.000 dollar betaald voor het ontsleutelen van bestanden, aangezien dit goedkoper en sneller was dan het herstellen van de getroffen systemen en data. Dat heeft burgemeester Jamie Harkins in een verklaring laten weten.

De aanval vond vorige week maandag plaats en zorgde ervoor dat meerdere netwerkdiensten offline gingen. Dit zorgde voor storingen en uitval van telefoondiensten, e-mail, online betaalsystemen en reserveringssystemen. Na ontdekking van de aanval besloot de stad om het gehele netwerk uit te schakelen. Volgens de stad lijkt het erop dat financiële gegevens van niet getroffen back-ups zijn te herstellen en zouden er geen persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Toch krijgen de meer dan 24.000 inwoners het advies om waakzaam te zijn en rekeningen op verdachte activiteiten te monitoren.

Opsporingsdiensten adviseren om het losgeld dat criminelen bij een ransomware-aanval vragen niet te betalen. Toch zag de stad zich genoodzaakt dit wel te doen. "Het gebruik van belastinggeld om losgeld te betalen was zeker niet de oplossing die de stad voor ogen had", aldus Harkins. "We hebben alles onderzocht om het betalen van het losgeld te voorkomen."

"Na uitgebreid onderzoek van de situatie en kostenscenario's, en rekening houdend met langdurige uitval van diensten voor inwoners, kwamen we tot de conclusie dat het verkrijgen van de decryptietool veel goedkoper en sneller is dan het herbouwen van systemen en data." Uiteindelijk werd er 45.000 dollar naar de aanvallers overgemaakt, die vervolgens de decryptietool verstrekten. De stad is nu begonnen met het ontsleutelen van data en herstel van systemen.

Volgens de stad zou uit voorlopig onderzoek blijken dat de ransomware via een phishing- of bruteforce-aanval is binnengekomen en het geen gericht doelwit van de aanvallers was.