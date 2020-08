Slachtoffers datalek Google Plus ontvangen maximaal 12 dollar per persoon

De 500.000 slachtoffers van een datalek bij Google Plus zullen maximaal 12 dollar per persoon ontvangen, maar het bedrag kan ook veel lager uitvallen. Dat blijkt uit de voorwaarden van een schikking die Google sloot met een groep eisers. Die hadden zich verenigd in een massaclaim.

Twee jaar geleden werd bekend dat Google een datalek dat 500.000 mensen raakte had verzwegen. Het ging om gebruikers van het inmiddels opgeheven sociale netwerk Google Plus, van wie niet openbare informatie toch voor derden toegankelijk was. Het ging om namen, e-mailadressen, beroep, geslacht, leeftijd, geboortedatum, vaardigheden, profielfoto, relatiestatus, organisaties waar de gebruiker bij betrokken is of was, woonplaatsen en nog verschillende andere zaken.

Meer dan vierhonderd applicaties en externe ontwikkelaars hadden toegang tot deze gegevens, ook al waren die door gebruikers afgeschermd. Volgens Google was een softwarefout verantwoordelijk voor het datalek. Het probleem speelde van 2015 tot maart 2018. Google besloot het datalek echter te verzwijgen voor getroffen gebruikers en toezichthouders, uit angst dat er onderzoeken zouden plaatsvinden en er vergelijkingen zouden worden gemaakt met Facebook en Cambridge Analytica.

Begin dit jaar besloot Google de massaclaim te schikken voor een bedrag van 7,5 miljoen dollar. In juni kreeg het schikkingsvoorstel voorlopige goedkeuring van een Amerikaanse rechter (pdf). Google heeft daarop gebruikers een e-mail gestuurd waarin wordt uitgelegd dat ze mogelijk in aanmerking voor een deel van de schikking komen. Het gaat om een bedrag van maximaal 12 dollar per persoon. In eerste instantie zal echter maximaal 5 dollar per persoon beschikbaar komen. Afhankelijk van het aantal aanvragen kan dit bedrag lager of hoger uitvallen, met een maximum van 12 dollar.

Iedereen die van 1 januari 2015 tot 2 april 2019 in de Verenigde Staten een Google Plus-account had komt in aanmerking en heeft tot 8 oktober de tijd om te reageren. De e-mail die Google verstuurde zorgde bij sommige gebruikers voor verwarring, die dachten dat het om een scam ging.