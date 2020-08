Horeca gaat gasten op vrijwillige basis om naam en contactgegevens vragen

Voor dat handjevol besmettingen gooien we onze privacy maar ook onze gehele grondwet overboord. Welke kwade geesten zitten hierachter? Wat gebeurd er met die gegevens die we overal achter moeten laten? Mogen we daar inzage in eisen want onze gegevens worden zomaar aan andere doorgegeven waarvoor we deze niet hebben afgegeven.

Stel nu dat iemand een geintje met je uithaalt en jouw naam en nummer gebruikt bij een restaurant waar later een besmetting wordt geconstateerd, wordt je door die lui van de GGD Gestapo gebeld en zomaar 2 weken in quarantaine geplaatst terwijl je nooit op die plek geweest bent en niet besmet kan zijn.

Dit land glijdt echt af naar een dictatuur waarbij op basis van een simpel griepvirusje de gehele bevolking wordt gegijzeld en de economie ten gronde wordt gericht. En die suffe Hollanders laten zich nog gijzelen ook, dom volk.