Vanaf 17 augustus proef met corona-app in Twente en Drenthe

Vanaf 17 augustus wordt erin Twente en Drenthe een proef gestart met de corona-app CoronaMelder. De app zal op 1 september landelijk worden ingevoerd, zo heeft minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief over de ontwikkelingen rond het coronavirus laten weten.

Tijdens de proef krijgen mensen die in de app een melding krijgen de mogelijkheid om zich zeven dagen na het risicovolle contact te laten testen, ook als er geen verschijnselen zijn. "Naast deze toets in de praktijk, doe ik een uitvoeringstoets om de gevolgen van deze aanpassing rond het testen voor de GGD in kaart te brengen. Dit om te bepalen wat zij nodig hebben om mensen die een melding krijgen in de app in hun regio 7 dagen na het risicovolle contact te testen", zo stelt De Jonge verder. De minister zal de resultaten van de uitvoeringstoets gebruiken bij de landelijke invoering van de app op 1 september.

Eerder liet het ministerie van Volksgezondheid weten dat de praktijktesten in de regio’s alleen zullen starten wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens een positief advies over de app uitbrengt. Dat advies werd eind juli verwacht. Ook stelde De Jonge dat de landelijke introductie pas na een positief advies van de privacytoezichthouder zal plaatsvinden.