Overheid gaat passagiersdata opvragen voor registratie van reizigers uit risicogebieden

De overheid gaat passagiersgegevens bij vervoerders opvragen om reizigers uit risicogebieden te registreren. De informatie wordt vervolgens gebruikt om te controleren of deze reizigers zich wel aan de thuisquarantaine houden. Dat heeft minister De Jonge in een brief over de ontwikkelingen rondom het coronavirus bekendgemaakt.

De maatregel volgt op advies van het Outbreak Management Team, dat adviseerde om reizigers uit corona risicogebieden op de één of andere manier te registreren. Daarop heeft het kabinet onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de gegevens van reizigers uit risicogebieden vast te leggen. Er is gekozen om passagiersgegevens bij de betreffende vervoerders op te vragen.

De opgevraagde informatie zal worden gebruikt voor het uitvoeren van steekproefsgewijze controles. Het gaat dan onder andere om het nabellen van mensen om te vragen of zij zich aan de thuisquarantaine houden en benadrukken dat zij zich bij klachten direct moeten laten testen. Om de GGD niet te belasten zal hiervoor het landelijk call center worden ingezet.

Het kabinet wil gegevens opvragen van passagiers van schepen, zoals cruises, en luchtvaartuigen die met reservering werken voor zover vervoerders hierover de beschikking hebben. Er zal met luchtvaartmaatschappijen en rederijen overleg plaatsvinden over de praktische uitvoering van de maatregel.

De Jonge merkt op dat voor internationale treinen en bussen een wettelijke grondslag om passagiersgegevens op te vragen ontbreekt. "Over de praktische uitvoering ten aanzien van deze vervoersmodaliteiten ga ik samen met betrokken partijen bekijken wat de eventuele mogelijkheden zouden zijn om te kunnen beschikken over passagiersgegevens", zo laat de minister weten.