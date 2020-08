Rutte: overheid communiceert via Facebook wegens bereik en publiek

De overheid communiceert via Facebook wegens het grote bereik van de sociale netwerksite en de mogelijkheid om een publiek te bereiken dat anders lastig te bereiken is, zo heeft premier Rutte laten weten op Kamervragen van de SP. Aanleiding voor de vragen van SP-Kamerleden Van Raak en Hijink was een Facebookbericht van Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid over het coronavirus en wat het kabinet de komende tijd zal doen.

Zo werd onder andere aangekondigd dat het Outbreak Management Team (OMT) met adviezen over mondkapjes en quarantaine komt. Van Raak en Hijink wilden van Rutte weten waarom de premier heeft besloten om mensen via Facebook te informeren over kabinetsbesluiten. "Facebook is één van de kanalen die gebruikt wordt voor publiekscommunicatie. Dit vanwege het grote bereik en omdat we via die weg een publiek bereiken dat lastig via andere wegen/media te bereiken is", antwoordt Rutte.

De SP-Kamerleden vroegen de premier ook of hij weet dat niet elke Nederlander toegang heeft of wil hebben tot Facebook. "Ja. De afspraak is dan ook dat de Rijksoverheid (beleids)informatie ook altijd aanbiedt op de eigen websites, zodat de bezoeker gegarandeerde toegang heeft tot de informatie zonder dat er persoonsgegevens verwerkt worden", reageert Rutte.

De premier voegt toe dat het hier niet om nieuwe kabinetsbesluiten ging en dat het Facebookbericht een korte duiding is van de nieuwste ontwikkelingen rondom het coronavirus. Een duiding die op dezelfde dag ook te vinden was in een Kamerbrief van minister De Jonge, merkt Rutte op.

Ook vanuit D66 was er kritiek op het gebruik van Facebook. "De overheid heeft eigen kanalen om mensen te informeren. Lang niet iedereen heeft Facebook. Daarbij is het een hypercommercieel bedrijf dat de democratie schade toebrengt met ontransparante algoritmes en misleidende advertenties. Facebook is geen publiek kanaal", aldus Kamerlid Kees Verhoeven op Twitter.