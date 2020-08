Broncode datalekzoekmachine Have I Been Pwned wordt open source

De broncode van datalekzoekmachine Have I Been Pwned wordt open source, zo heeft bedenker Troy Hunt bekendgemaakt. Via Have I Been Pwned kunnen internetgebruikers op basis van hun e-mailadres zoeken of hun gegevens via bekende datalekken openbaar zijn geworden.

Door het openbaar maken van de broncode wil Hunt onder andere de zorgen van gebruikers wegnemen over de manier waarop de zoekmachine werkt. Zo krijgt hij geregeld de vraag of zoekopdrachten van gebruikers worden bijgehouden, om zo een nieuwe lijst van e-mailadressen aan te leggen. Iets wat niet het geval is, merkt Hunt op. Door het openbaar maken van de code kan straks iedereen dat zien.

Een andere reden voor het openbaar maken van de broncode is om andere personen te vinden die willen meehelpen met de ontwikkeling van het project. Hunt was lange tijd opzoek naar een partij die Have I Been Pwned wilde overnemen. Na een proces van elf maanden, waarbij Hunt maanden met één partij overlegde waarvan hij dacht dat die de datalekzoekmachine zou overnemen, liepen de onderhandelingen op niets uit. Daarop besloot hij de datalekzoekmachine niet van de hand te doen.

Wanneer de broncode precies open source wordt kan Hunt nog niet zeggen. Volgens de bedenker is dit geen eenvoudig proces. "Ik moet de juiste onderdelen van het project op de juiste manier en de juiste tijd openbaar maken", merkt hij op. Een proces wat hij naar eigen zeggen niet alleen kan doen. Hunt is dan ook in overleg met verschillende personen die hem hierbij willen helpen.

Naast de code van de zoekmachine is er ook de data afkomstig van de datalekken. Of die ook openbaar zal worden houdt Hunt nog in het midden. Ook wanneer de code open source wordt wil hij dat de privacy van de datalekgegevens is gewaarborgd. "Dat is niet eenvoudig. Het is haalbaar, maar niet eenvoudig", aldus Hunt. Have I Been Pwned bevat op dit moment de e-mailadressen van meer dan tien miljard gecompromitteerde accounts, afkomstig van 473 gecompromitteerde websites.