Onderzoek: meeste slachtoffers cybercrime doen geen aangifte

De meeste slachtoffers van cybercrime doen geen aangifte bij de politie en wanneer er wel aangifte wordt gedaan is men niet tevreden over de afhandeling ervan, zo blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Erasmus Universiteit in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

Voor het onderzoek werden bijna zeshonderd burgers en zo'n 530 ondernemers ondervraagd. Van de burgers was iets meer dan de helft ooit slachtoffer van één of meerdere cybercrimedelicten geworden. Het ging bij elkaar om 590 delicten. Daarvan was dertien procent bij de politie gerapporteerd. 33 procent werd bij andere organisaties gerapporteerd, zoals banken, meldpunten en helpdesks.

Van cyberstalking en identiteitsfraude wordt het vaakst aangifte gedaan bij de politie, terwijl slachtoffers van malware en ransomware zelden naar de politie stappen. Phishing en identiteitsfraude zijn de twee delicten die bij andere organisaties het vaakst worden gemeld.

Bij de ondernemers waren er iets meer dan driehonderd cybercrimeslachtoffers. Die hadden bij elkaar met 590 delicten te maken gekregen. In totaal werd in veertien procent van de gevallen aangifte gedaan bij de politie en werd 32 procent van de delicten (ook) gemeld bij andere organisaties. Ondernemers doen het vaakst aangifte van identiteitsfraude, cyberstalking en ransomware bij de politie. Malware en ddos-aanvallen worden zelden gerapporteerd.

Aangifte

De voornaamste redenen voor zowel burgers als ondernemers om geen aangifte te doen zijn "ik los het zelf op" en "het heeft geen zin, de politie zal er niets aan doen". Wanneer burgers en ondernemers wel aangifte doen is het grootste deel niet tevreden over de manier waarop de politie met de aangifte omgaat. De meest genoemde redenen voor deze ontevredenheid waren dat de politie onverschillig was en dat de problemen niet zijn opgelost.

"Ontevredenheid over de manier waarop de politie omgaat met slachtoffers van onlinecriminaliteit en aangiftes is niet nieuw. Verschillende onderzoeken beschreven al eerder dat slachtoffers die aangifte wilden doen, niet serieus genomen werden of zelfs weggestuurd werden van het politiebureau", zo laten de onderzoekers weten.

Hoewel veel respondenten verwachten dat de politie niets zal doen naar aanleiding van het delict, wordt er slechts zelden aangegeven dat men geen aangifte doet omdat de politie geen kennis heeft om cybercrime aan te pakken of dat de politie niet verantwoordelijk is voor dit type delict. "De lage aangiftebereidheid van onlinecriminaliteit lijkt dus niet het gevolg te zijn van een gebrek aan vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse politie specifiek onlinecriminaliteit aanpakt, maar meer van een algemeen gebrek aan vertrouwen dat er iets met de aangiftes zal gebeuren", concluderen de onderzoekers.