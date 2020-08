Lek in wifi-chips Qualcomm en MediaTek maakt afluisteren wifi-verkeer mogelijk

Een beveiligingslek in de wifi-chips van Qualcomm en MediaTek maakt het mogelijk om bepaald wifi-verkeer af te luisteren, zo laten onderzoekers van antivirusbedrijf ESET weten. Het gaat om een variant van de Kr00k-kwetsbaarheid in wifi-chips van fabrikanten Broadcom en Cypress die de ESET-onderzoekers eerder dit jaar demonstreerden. De originele Kr00k-kwetsbaarheid zorgt ervoor dat kwetsbare apparaten een "all-zero" encryptiesleutel gebruiken om een deel van het wifi-verkeer te versleutelen. Bij een succesvolle aanval zou een aanvaller hierdoor een deel van het wifi-verkeer kunnen ontsleutelen.

Een wifi-apparaat kan zijn verbinding met een wifi-netwerk verliezen, bijvoorbeeld door slecht bereik, en weer opnieuw verbinding maken. Zowel de "association", wanneer de client verbinding maakt, en de "disassociation", wanneer de verbinding is verbroken, worden via ongeauthenticeerde, onversleutelde management frames verzorgd. Een aanvaller kan via een vervalst management frame een disassociation veroorzaken.