Amerikaanse Senaat stemt in met TikTok-verbod voor overheidstelefoons

De Amerikaanse Senaat heeft unaniem ingestemd met een wetsvoorstel dat het installeren en gebruik van video-app TikTok op telefoons en computers van de federale Amerikaanse overheid verbiedt. Aanleiding voor het verbod zijn veiligheidszorgen over de app, zegt de Amerikaans senator Josh Hawley die de "No TikTok on Government Devices Act" samen met senator Rick Scott introduceerde.

"TikTok is een groot beveiligingsrisico en hoort niet thuis op overheidsapparaten", aldus Hawley. "In licht van wat we allemaal weten is het ondenkbaar dat we federale werknemers, aan wie gevoelige overheidsgegevens zijn toevertrouwd, blijven toestaan om deze app op hun werktelefoon en -computers te gebruiken." Naast TikTok gaat het ook om andere apps die door ontwikkelaar ByteDance zijn ontwikkeld. Het wetsvoorstel gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden.

Eerder besloten het Amerikaanse ministerie van Homeland Security, het ministerie van Defensie en de Transportation Security Administration (TSA) het gebruik van TikTok aan banden te leggen. De Amerikaanse president Trump heeft een "Executive Order" getekend die bedrijfsactiviteiten van TikTok en WeChat in de Verenigde State over 45 dagen verbiedt, tenzij de apps door de Chinese moederbedrijven aan een Amerikaans bedrijf worden verkocht.