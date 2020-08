Aanvallers defacen tientallen subreddits met pro-Trump-berichten

Aanvallers hebben gisterenavond tijdens een gecoördineerde actie tientallen subreddits van de populaire sociale nieuws- en discussiesite Reddit overgenomen en voorzien van pro-Trump-berichten. Volgens een Reddit-moderator wisten de aanvallers de accounts van een "handvol" moderators over te nemen.

Zodoende kregen ze controle over de subreddits waar deze moderators voor verantwoordelijk zijn en konden die vervolgens aanpassen en voorzien van berichten waarin de Amerikaanse president werd gesteund. In totaal zouden meer dan zeventig subreddits zijn getroffen. Een Reddit-moderator laat weten dat het op een gigantische aanval lijkt, maar dat in werkelijkheid maar "een paar" accounts zijn overgenomen. Een andere moderator spreekt over meer dan vijftien gecompromitteerde accounts.

Hoe de aanvallers toegang tot de moderator-accounts wisten te krijgen is onbekend. Wel is duidelijk dat geen van deze moderators tweefactorauthenticatie had ingeschakeld. Wanneer er meer informatie beschikbaar is zal Reddit met een post-mortem van de aanval komen.