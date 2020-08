Surveillancesoftware voor online tentamens bevestigt datalek

Protoctoringsoftware ProctorU, dat surveillancesoftware voor online tentamens levert, heeft een datalek bevestigt waarbij de gegevens van 444.000 gebruikers zijn buitgemaakt en gedeeld via internet. Het datalek kwam vorige week in het nieuws. Aanvallers wisten namen, e-mailadressen, adresgegevens, telefoonnummers en als bcrypt-hash opgeslagen wachtwoorden van zo'n 444.000 gebruikers te stelen.

ProctorU heeft nu bevestigt dat de berichtgeving klopt en stelt dat het om gegevens van 2014 gaat. Sommige berichten laten echter weten dat er ook gegevens van gebruikers uit 2015 en 2017 in de dataset zijn aangetroffen, alsmede van voor 2014. Hoe de aanvallers toegang tot de data wisten te krijgen is niet bekendgemaakt. Het bedrijf zegt in een verklaring de betreffende server waarop de data stond te hebben uitgeschakeld en toegang tot de omgeving te hebben afgesloten. Tevens zijn er niet nader genoemde beveiligingsmaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. ProtocorU is begonnen met het waarschuwen van organisaties en universiteiten over het datalek. Het onderzoek naar het incident is nog gaande.

De software van ProctorU kan studenten die online tentamens doen via de webcam en microfoon monitoren. Hiervoor moet er een browserextensie voor Google Chrome of Mozilla Firefox worden geïnstalleerd die toegang tot beide apparaten wil om de student in de gaten te houden. Het bedrijf stelt dat het van kunstmatige intelligentie gebruikmaakt om verdacht gedrag te detecteren, dat vervolgens aan de onderwijsinstelling wordt doorgegeven.

De oplossing van ProctorU wordt ook door verschillende Nederlandse organisaties gebruikt. Of er ook data van Nederlandse gebruikers is gecompromitteerd is onbekend. Volgens Honi Soit, de studentenkrant van de Universiteit van Sydney, gaat het in ieder geval om data van verschillende Australische universiteiten.