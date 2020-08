D66 wil discussie over bedrijf dat privénummers LinkedIn-gebruikers verkoopt

D66 wil een discussie over het Amerikaans-Israëlische bedrijf Lusha dat e-mailadressen en privénummers van LinkedIn-gebruikers verkoopt. Vanochtend besteedde Trouw aandacht aan het in 2016 opgerichte bedrijf. Lusha biedt een browserextensie die bij het bekijken van een LinkedIn-profiel verschillende contactgegevens en andere informatie toont. Volgens het bedrijf is de data afkomstig van publiek beschikbare bronnen.

"Lusha laat gebruikers alleen informatie over personen ontvangen die al vrijwillig informatie over zichzelf op internet hebben geplaatst. Een Lusha-gebruiker kan niet alleen een zoekopdracht uitvoeren om informatie op te vragen. De Lusha-diensten zijn gebaseerd op het "toevoegen" van informatie aan een bestaand sociaal profiel, die een persoon op het internet heeft aangemaakt. De oplossing van Lusha geldt alleen voor internetgebruikers die zichzelf "publiek beschikbaar" hebben gemaakt door informatie op internet te delen", zo laat het bedrijf in een uitleg weten.

Waar de data precies vandaan komt is echter onduidelijk. Lusha zegt dat het aan de AVG voldoet, maar privacy-advocaat en -hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne heeft daar zijn twijfels over. "Als je persoonsgegevens verwerkt en aanbiedt, moet je de eigenaren hebben geïnformeerd", stelt hij tegenover Trouw. Bij Lusha is dat het niet geval. Het bedrijf zegt dat het niet over toestemming van individuen hoeft te beschikken om hun gegevens te verwerken. Het zou namelijk een "gerechtvaardigd belang" hebben voor de dataverwerking.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt daar het volgende over: "Dat is zo als u een belang heeft dat de samenleving zó zwaarwegend vindt dat het erkenning heeft gevonden in het recht. En u dit belang alleen kunt behartigen door persoonsgegevens te verwerken. We noemen zo’n belang een gerechtvaardigd belang." De privacytoezichthouder heeft nog geen onderzoek naar het bedrijf gedaan en kan dan ook niet zeggen of het bedrijf de AVG overtreedt.

Wanneer de privacytoezichthouder stelt dat Lusha binnen de regels van de AVG opereert wil D66-Kamerlid Kees Verhoeven een discussie over het bedrijf in de politiek. "Als je een nummer niet kunt vinden via netwerk of openbare bronnen, is dat niet voor niets. Ik zie geen meerwaarde, maar alleen schaduwkanten in een dienst die nummers openbaar maakt van mensen die dat niet weten én niet willen. We zouden er schriftelijke vragen over kunnen stellen. Dit is typisch een rechttoe rechtaan privacyvraagstuk waar de minister voor Rechtsbescherming iets over zou moeten zeggen."

Het is niet voor het eerst dat Lusha in het nieuws komt. De dienst werd vorig jaar genoemd in een artikel van The New York Times. En begin dit jaar klaagde een LinkedIn-gebruiker over het feit dat zijn data via Lusha was te vinden. Lusha biedt mensen wel de optie om hun data te laten verwijderen.