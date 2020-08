Chat-app Threema introduceert end-to-end versleuteld videobellen

Versleutelde chat-app Threema biedt gebruikers nu ook mogelijkheid om end-to-end versleuteld te videobellen. Berichten en bestanden die via de app werden uitgewisseld waren al end-to-end versleuteld, maar dat geldt nu ook voor videogesprekken. Dat hebben de ontwikkelaars in een blogposting bekendgemaakt. De afgelopen maanden werd het versleuteld videobellen getest.

"Een foto van iemand is persoonlijke identificeerbare informatie in zijn puurste vorm. Daarom worden foto's zo vaak gebruikt om mensen te identificeren. Videogesprekken bevatten niet alleen enkele foto's, ze bestaan uit continue afbeeldingen van de deelnemers in real-time", aldus de ontwikkelaars. "Daarom zijn ze meer up-to-date en bevatten meer informatie dan een eenvoudig foto. Zelfs zonder gezichtsherkenningstechnologie mee te tellen is de potentie voor misbruik aanzienlijk."

Naast de inhoud van het videogesprek is ook de metadata end-to-end versleuteld. Hiervoor voerde het ontwikkelteam van Threema aanpassingen door aan WebRTC. Web Real-Time Communication (WebRTC) is een door Google ontwikkeld opensourceproject dat applicaties en browsers van Real-Time Communicatie (RTC) voorziet, zoals online video. De aanpassing betreft het versleutelen van header extensions. Deze aanpassingen zullen nu aan het WebRTC-project worden toegevoegd, zodat ook andere communicatiediensten daar in de toekomst gebruik van kunnen maken.

End-to-end versleuteld videobellen is beschikbaar voor zowel de Android- als iOS-versie van Threema. De chat-app is ontwikkeld door het gelijknamige Zwitserse bedrijf dat stelt alle servers in eigen beheer in Zwitserland te hebben en volledig aan de AVG te voldoen.