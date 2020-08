Britse toezichthouder onderzoekt Barclays wegens bespioneren personeel

De Britse privacytoezichthouder ICO is een onderzoek naar Barclays gestart wegens beschuldigingen dat de Britse bank het personeel bespioneerde via monitoringsoftware. Via de software konden managers zien hoe lang medewerkers achter hun bureau zaten en hoe lang ze voor bepaalde taken nodig hadden.

Volgens The Sunday Telegraph maakte de bank gebruik van software van Sapience Analytics om het personeel over een periode van achttien maanden anoniem te monitoren. In februari werd er echter een extra feature ingeschakeld waardoor managers individuele medewerkers in de gaten konden houden. Na kritiek van het personeel besloot de bank met het gebruik van de software te stoppen en informeerde de ICO.

De privacywaakhond heeft nu bevestigd dat er een onderzoek naar de bank loopt. "Mensen verwachten dat ze hun persoonlijke levens privé kunnen houden en hebben ook recht op enige mate van privacy op de werkvloer. Wanneer organisaties hun medewerkers willen monitoren, moeten ze duidelijk zijn over het doel en dat het echt iets oplevert. Ook moeten organisaties medewerkers wijzen op de aard, omvang en redenen voor monitoring", aldus de toezichthouder.

Die kan hoge boetes opleggen. Zo liet de ICO vorig jaar weten dat het van plan is om British Airways wegens een datalek een boete van 200 miljoen euro op te leggen, terwijl er voor hotelketen Marriott een boete van 110 miljoen euro dreigt.