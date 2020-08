Kabinet onderzoekt verplichte deelname aan bron- en contactonderzoek

Het kabinet onderzoekt of mensen kunnen worden verplicht deel te nemen aan bron- en contactonderzoek. Wie niet aan de GGD laat weten met wie hij contact heeft gehad zou een last onder dwangsom opgelegd kunnen krijgen. Daarnaast worden personen die een "dusdanig contact" hebben gehad met een potentieel besmet persoon verplicht om in quarantaine te gaan. Dat meldt minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

"Het gebruik van meer dwingende individuele maatregelen voor een beperkte groep acht het kabinet noodzakelijk en om die reden zullen we quarantaine meer verplichtend vormgeven. Verplichte quarantaine is een stevige maatregel maar gerechtvaardigd. Quarantaine stopt de verspreiding van het virus en naleving van de regels is dus cruciaal", aldus De Jonge.

De minister stelt dat er in eerste instantie zal worden uitgegaan van vrijwilligheid. "Maar het is wel de bedoeling dat mensen dit opvolgen. Als blijkt dat iemand niet bereid is om vrijwillig thuis te blijven, kan de voorzitter van de veiligheidsregio op advies van de GGD een beschikking tot gedwongen quarantaine uitvaardigen." De Jonge voegt toe dat erop het naleven van de quarantaineplicht zal worden gecontroleerd. Wanneer blijkt dat iemand de opgelegde gedwongen quarantainemaatregel overtreedt kan hij door de rechter worden bestraft.

Bron- en contactonderzoek

Het kabinet gaat daarnaast onderzoeken of burgers kunnen worden verplicht om aan bron- en contactonderzoek deel te nemen. Dit is volgens De Jonge onder de huidige juridische kaders al mogelijk, maar vergt ook een vrij ingewikkelde procedure vergt. Er wordt daarom gekeken of een aanvullende verplichting kan worden opgenomen in de Wet publieke gezondheid om de medewerking aan het bron- en contactonderzoek verplicht te stellen.

"De medewerking zou kunnen worden afgedwongen door een last onder dwangsom op te leggen. Dit zou geen alternatief zijn voor de quarantainemaatregel, maar een aanvullend instrument waarmee medewerking aan zowel bron- en contactonderzoek als quarantaine wordt verbeterd", laat De Jonge weten.