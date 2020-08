Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen voor WhatsAppfraude

Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen twee 28-jarige mannen uit Deventer die worden verdacht van WhatsAppfraude. Volgens het OM hebben de twee verdachten via WhatsAppfraude zeker 82.000 euro van 24 slachtoffers gestolen.

Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich via WhatsApp voor als iemand met dezelfde naam als een bekende, familielid of vriend van het slachtoffer. Vervolgens stelt de oplichter dat hij of zij een nieuw telefoonnummer heeft. Het komt ook voor dat oplichters erin slagen om het WhatsApp-account van iemand over te nemen en daarmee slachtoffers benaderen. Zodra het contact is gelegd vraagt de oplichter om een geldbedrag, bijvoorbeeld om een openstaande rekening te betalen. Het opgegeven rekeningnummer is vaak van katvangers.

De twee verdachten zouden van september 2019 tot en met februari van dit jaar zich met de fraude hebben beziggehouden. Ze regelden katvangers die hun bankrekening ter beschikking gestelden. Naar deze bankrekeningen maakten de fraudeslachtoffers het geld over. Vervolgens regelden de verdachten dat het overgemaakte geld werd opgenomen.

De mannen stellen dat zij de bankpassen in opdracht van derden regelden en een percentage van het overgemaakte geld mochten houden. Aan wie het geld werd overgemaakt wilden ze niet vertellen. Slachtoffers zijn opgelicht voor bedragen variërend van 500 tot ruim 12.000 euro. "Veel slachtoffers geven aan het vertrouwen kwijt te zijn in de digitale wereld, in het internetbankieren, in WhatsApp", zegt de officier van justitie in deze zaak.

Tegen de twee mannen zijn een celstraf van drie jaar en een celstraf van 28 maanden geëist. Het OM verdenkt ze van witwassen, oplichting en computervredebreuk. Daarnaast vindt de officier van justitie dat slachtoffers schadeloos moeten worden gesteld. Ze vroeg dan ook om een veroordeling tot terugbetaling.