Meer details over zeroday-aanval op gebruikers Internet Explorer 11

Er zijn meer details openbaar geworden over de zeroday-aanval op gebruikers van Internet Explorer 11. Gisterenavond kwam Microsoft met een beveiligingsupdate voor een kritieke kwetsbaarheid in de browser waardoor een aanvaller willekeurige code met rechten van de ingelogde gebruiker kon uitvoeren. Alleen het bezoeken van een kwaadaardige of gecompromitteerde website was voldoende voor het uitvoeren van de aanval. Aanvallers maakten al voor het uitkomen van de update misbruik van het lek.

De kwetsbaarheid werd ontdekt door een onderzoeker van antivirusbedrijf Kaspersky en gemeld aan Microsoft. Vandaag heeft de virusbestrijder meer informatie over de aanval gegeven. Die was gericht tegen een Zuid-Koreaans bedrijf en vond afgelopen mei plaats. Daarnaast maakten de aanvallers ook nog gebruik van een tweede zerodaylek, dat zich in Windows 10 bevond. Via deze kwetsbaarheid konden de aanvallers hun rechten op het systeem verhogen.

Internet Explorer 11 is niet de standaardbrowser van Windows 10. Dat is Microsoft Edge. IE was, mede door een wettelijke verplichting, lange tijd de dominante browser in Zuid-Korea en sommige websites werkten alleen met IE. Inmiddels maken de meeste Zuid-Koreanen gebruik van Google Chrome, maar IE volgt op een tweede plek, aldus cijfers van StatCounter. Wereldwijd heeft IE volgens de marktvorser een marktaandeel van 2,8 procent. In Zuid-Korea is dat 12 procent.

Het aangevallen Zuid-Koreaanse bedrijf gebruikte IE11 in combinatie met Windows 10. Via het beveiligingslek in IE kan een aanvaller alleen code met de rechten van de ingelogde gebruiker uitvoeren. Om de rechten te verhogen werd een zerodaylek in Windows gebruikt (CVE-2020-0986). Het ging om een beveiligingslek in de Windowskernel waardoor de aanvaller kernelrechten kreeg. Op 9 juni verscheen er voor deze kwetsbaarheid een beveiligingsupdate.