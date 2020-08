TikTok verzamelde vijftien maanden lang mac-adressen gebruikers

De populaire video-app TikTok heeft zeker vijftien maanden lang mac-adressen van Androidgebruikers verzameld en daarmee mogelijk de regels van Google overtreden. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van onderzoek naar verschillende versies van de Android-app van TikTok. De mac-adressen zouden voor advertentiedoeleinden en tracking kunnen worden gebruikt.

In 2015 kwam Google met beleid dat apps verbiedt om persoonlijke identificeerbare informatie aan unieke identificatienummers zoals een mac-adres te koppelen. Het mac-adres is een uniek nummer en zo interessant voor adverteerders en trackers. Apps moeten permissie hebben om het mac-adres te benaderen.

Wanneer TikTok-gebruikers de app voor de eerste keer openden werd het mac-adres en het advertentie-ID naar de ontwikkelaar gestuurd. Gebruikers kunnen het advertentie-ID veranderen, maar niet hun mac-adres, tenzij ze het toestel rooten. Volgens de Wall Street Journal gebruikte TikTok een "workaround" om toch het mac-adres van de smartphone te verzamelen en vervolgens aan andere verzamelde data te koppelen. Gebruikers werden hierbij niet om toestemming gevraagd.

Beveiligingsonderzoeker Joel Reardon zou Google vorig jaar over het probleem hebben ingelicht. Vorig jaar augustus werd er tijdens het USENIX Security Symposium onderzoek van Reardon en andere onderzoekers gepresenteerd hoe Android-apps via ioctl system calls en het uitlezen van ARP-cache mac-adressen van smartphone en wifi-router kunnen opvragen, ook al beschikken ze niet over de vereiste permissies. Vorig jaar november kwam TikTok met een nieuwe versie van de app die het mac-adres niet meer verzamelt.