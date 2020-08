Securitybedrijf SANS waarschuwt voor datalek na phishingaanval

Securitybedrijf SANS waarschuwt gebruikers en klanten voor een datalek nadat een medewerker in een phishingmail trapte. Hierdoor kwamen 28.000 records met persoonlijke identificeerbare informatie in handen van de aanvaller. Het datalek werd afgelopen donderdag ontdekt.

De SANS-medewerker had een malafide Microsoft 365-app toegang tot zijn account gegeven. Vervolgens stelde de aanvaller een regel in waardoor inkomende e-mails naar een e-mailadres van hem werden doorgestuurd. In totaal gaat het om 513 e-mails die de aanvaller op deze manier in handen kreeg. Sommige van de doorgestuurde e-mails waren voorzien van bestanden met persoonlijke identificeerbare informatie.

Volgens SANS, dat beveiligingscursussen geeft, gaat het om 28.000 records met persoonsgegevens, waaronder e-mail, functie, naam, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adresgegevens en andere zaken. Het securitybedrijf gaat alle personen die slachtoffer van het datalek zijn geworden informeren.