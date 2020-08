Duitse corona-app voor iPhones stopt na update met werken

Afgelopen dinsdag verscheen er een grote update voor de Duitse corona-app, maar die zorgde er ook voor dat de app stopte met werken op iPhones. Gisteren is er een noodupdate uitgebracht om het probleem te verhelpen. Het is niet voor het eerst dat de app met een probleem te maken kreeg.

Eind juli bleek dat er een probleem was met de werking van de app in de achtergrond. Die kon geen nieuwe data ontvangen tenzij gebruikers de app actief openden. Gebruikers die dit niet deden werden zodoende niet of op een later moment voor risicovolle contacten gewaarschuwd. Wanneer "Ververs op achtergrond" staat uitgeschakeld laat de app nu een waarschuwing zien dat dit voor het automatisch waarschuwen van de gebruiker moet zijn ingeschakeld.

Het Duitse Heise laat weten dat wanneer de energiebesparingsmodus van iOS is ingeschakeld, ververs op achtergrond wordt uitgeschakeld. In dit geval zal de corona-app echter geen waarschuwing tonen. Gebruikers die continu de energiebesparingsmodus gebruiken moeten de app dan ook handmatig openen om voor risicovolle contacten te worden gewaarschuwd.

De Corona-Warn-App is inmiddels 16,9 miljoen keer gedownload, waarvan 7,9 miljoen keer door iPhone-gebruikers. Hoeveel mensen via de corona-app zijn gewaarschuwd is onbekend. Die data is vanwege de gedecentraliseerde opzet van de app niet beschikbaar, aldus het Duitse RIVM (pdf).