Signal Desktop biedt nu ook versleutelde spraak- en videogesprekken

Er is een nieuwe testversie van Signal Desktop verschenen die nu ook support voor versleutelde spraak- en videogesprekken biedt. Signal Desktop is de desktopversie van de gelijknamige versleutelde chat-app. Het programma is gekoppeld aan de Signal-app die gebruikers op hun smartphone hebben staan.

Het geeft gebruikers dezelfde ervaring als de mobiele versie en maakt het mogelijk om gesprekken via de smartphone en desktop te voeren. Zo maakt de desktopversie gebruik van dezelfde encryptie als de mobiele versie. In eerste instantie was het via Signal Desktop alleen mogelijk om chatberichten uit te wisselen. Daar zijn nu ook spraak- en videogesprekken aan toegevoegd. Volgens het ontwikkelteam is dit namelijk de toekomst.

Vooralsnog is de functionaliteit alleen beschikbaar in de nieuwste bètaversie van Signal Desktop, maar uiteindelijk zal die ook in de releaseversie verschijnen. De ontwikkelaars roepen Signal-gebruikers op om de functionaliteit te testen. De komende week zal er meer technische informatie over de nieuwe feature worden gegeven.