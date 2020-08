Massaclaim tegen Oracle en Salesforce wegens privacyschendingen

De Nederlandse claimstichting The Privacy Collective is een massaclaim tegen Oracle en Salesforce gestart omdat de bedrijven de persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders zouden misbruiken. Volgens de stichting verzamelen, bundelen, verrijken en verkopen Oracle en Salesforce digitale profielen van Nederlandse internetgebruikers, zonder dat die daarvoor toestemming hebben gegeven, zo meldt het Financieele Dagblad vandaag.

Zo zouden e-mailadressen en aankoopgeschiedenis van internetgebruikers worden verrijkt met data uit andere bronnen. Ook via cookies en apps worden gegevens verzameld. Oracle en Salesforce zijn beide zeer actief op de online advertentiemarkt en houden zich bezig met online advertentieveilingen. Bij deze veilingen wordt gebruik gemaakt van real time bidding (RTB). Dit is een technologie waarbij advertentieruimte op websites via een geautomatiseerde veiling wordt verkocht aan adverteerders.

Elke keer dat iemand een website bezoekt en een gerichte advertentie te zien krijgt, worden gegevens over wat hij of zij leest of bekijkt naar bedrijven gestuurd. Dit worden ook "bid requests" genoemd. Advertentiebedrijven versturen deze gegevens naar tal van bedrijven om zo adverteerders te laten bieden om advertenties aan bezoekers te tonen. Bedrijven kunnen zo gericht adverteren. De bid requests die dit mogelijk maken bevatten vaak allerlei persoonlijke informatie van internetgebruikers.

"Het zijn partijen die op grote schaal persoonsgegevens verzamelen en ze bouwen daar schaduwprofielen van en die verhandelen ze. Het profiel heeft enorme invloed op jouw gedrag op het internet", zegt Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat van de The Privacy Collective, tegenover BNR.

Het Britse Innsworth financiert de procedure. Mocht de stichting winnen dan krijgen de Britten dertig procent van de opbrengst. Thijm laat aan het FD weten dat de techbedrijven in potentie elk vijf miljard euro aan immateriële schade moeten vergoeden. De advocaat baseert zich daarbij op een uitspraak van de Raad van State. Die kende een patiënt van het Pieter Baan Centrum een claim van 500 euro toe nadat zijn gegevens met derden waren gedeeld.

Er zijn in Nederland tien miljoen internetgebruikers, wat het bedrag van vijf miljard euro verklaart. "Het kan duizend euro per persoon opleveren voor de tien miljoen Nederlanders. Je bent sowieso deelnemer, maar je kan bij ons aangeven dat je hier niet aan mee wilt doen", merkt Thijm op. Voordat erover een mogelijke vergoeding kan worden gesproken moet de rechter eerst bepalen of de techbedrijven de privacywetgeving hebben overtreden. Salesforce en Oracle noemen de claim in een reactie ongegrond.