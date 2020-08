Producent Jack Daniel's doelwit van ransomware-aanval

Brown-Forman, producent van onder andere Jack Daniel's, is het doelwit van een ransomware-aanval geworden. Dat heeft het bedrijf tegenover Bloomberg laten weten. Volgens de verklaring van de alcoholproducent kon de aanval worden gestopt en zijn er geen gegevens versleuteld.

De aanvallers laten aan Bloomberg en via hun eigen website weten dat ze één terabyte aan data hebben buitgemaakt. Het zou gaan om vertrouwelijke data van medewerkers, overeenkomsten, contracten, financiële verslagen, investeringsplannen, kredietgeschiedenis, interne correspondentie van medewerkers en "unieke data" waar later meer bekend over zal worden gemaakt als de gestolen data niet wordt verkocht.

De aanvallers zijn namelijk van plan om de gestolen data aan de hoogste bieder te verkopen. Brown-Forman stelt dat er geen onderhandelingen met de aanvallers plaatsvinden. De aanvallers laten op hun beurt weten dat een gesprekspoging met het bedrijf niets heeft opgeleverd. De groep is verantwoordelijk voor de verspreiding van de REvil-ransomware. Deze groep steelt allerlei data van netwerken voordat de ransomware wordt uitgerold. Als bedrijven het gevraagde losgeld niet betalen dreigt de groep de gestolen data openbaar te maken of te verkopen.