Corona-app CoronaMelder beschikbaar in App Store en Play Store

De Nederlandse corona-app CoronaMelder is vanaf nu beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store. De app moet het bron- en contactonderzoek van de GGD ondersteunen. Vooralsnog is de app alleen in Drenthe Gelderland-Zuid, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente te gebruiken.

Vanaf 1 september moet de app in heel Nederland gaan werken. De app genereert een willekeurige code die elke vijftien minuten verandert. Deze code wordt via bluetooth door de telefoon uitgezonden. De app registreert deze code wanneer gebruikers minstens vijftien minuten bij andere gebruikers in de buurt zijn geweest. De uitgezonden codes worden alleen op de telefoon van gebruikers opgeslagen en automatisch na veertien dagen verwijderd, zo laat de beschrijving van de app weten.

Wanneer een contact met het coronavirus is besmet ontvangt de gebruiker een waarschuwing. In de waarschuwing staat hoeveel dagen geleden de gebruiker in de buurt van een andere met corona besmette gebruiker is geweest. Verdere gegevens worden niet gegeven, zoals de locatie of het exacte tijdstip. Tevens geeft de waarschuwing advies wat de gebruiker kan doen, zoals het doen van een coronatest of het bellen van de huisarts.

Het gebruik van CoronaMelder is vrijwillig. Er komt wetgeving aan die het strafbaar gaat stellen als bijvoorbeeld horecagelegenheden het gebruik van de app verplichten, zo laat Brenno de Winter tegenover BNR weten. De Winter is bij de ontwikkeling van de app betrokken. "Denk niet als je een kroeg hebt om naar die app te vragen, want dan ben je gewoon een half jaar van de straat of krijgt je een boete van achtduizend euro." Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State.