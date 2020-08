Wachtwoorden Nederlandse bedrijven gestolen via Pulse Secure-lek

Door Advanced Encryption Standard: Toen ik vanochtend rond 10.30 uur langs de (gesloten) Primera liep zag ik het Financieele Dagblad met een stapel kranten op de grond liggen en wat meteen opviel was de kop van het FD:



Overheid wist wie kwetsbaar was, maar liet bedrijven toch gehackt worden.

Met daaronder de kop van Ferd Grapperhaus.



En dan sta je toch even met de ogen te knipperen. Pardon? De Overheid wist wie kwetsbaar was en deed vervolgens niets? Als je dan het artikel leest op internet, dan slaat de schrik om je hart. Ik kan mij voorstellen dat men woest is over dit gedrag, want wat zou de overheid ervan vinden als ik een kwetsbaarheid bij hún tegenkom en vervolgens dit opzettelijk vezwijg waardoor de boel gehack kon worden? Zouden ze dit gedrag dan ook accepteren??!

Als diezelfde overheidsystemen in Nederland zou controleren, dan is dit forum te klein voor alle verwensingen en scheldpartijen. Nu zouden ze dan opeens alle systeembeheerders moeten wijzen op hun probleem? Dat zou dan betekenen, dat de overheid dan alle systeembeheerders moet opnemen in een database en die moet dan up to date blijven! Aantasting van de privacy, volgens vele reaguurders op dit forum. Volgens mij was jouw reactie een onderbuikgevoel, maar niet nagedacht over het hoe en waarom, om maar niet te spreken over het mandaat wat NCSC , wat ze wel en niet mogen.