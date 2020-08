Minister: gemeenten bepalen hogere kosten voor niet-digitale aanvragen

Gemeenten mogen zelf bepalen of ze hogere kosten rekenen voor niet-digitale aanvragen, zo heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laten weten. Ollongren reageerde op Kamervragen van SP-Kamerlid Van Raak. Sommige gemeenten vragen namelijk soms meer dan 2,5 keer zoveel voor een niet-digitale aanvraag, zo liet de SP'er weten.

"Deelt u de mening dat, ook voor mensen die geen computer kunnen of willen gebruiken en liever persoonlijk contact hebben, het aanvragen van gemeentelijke documenten en uittreksels goed toegankelijk zou moeten zijn? Zo ja, hoe verhoudt z’n prijsverschil zich daartoe volgens u?", vroeg Van Raak. Het Kamerlid wilde ook weten of minister Ollongren van plan is om een einde te maken aan de prijsverschillen tussen digitale aanvragen en aanvragen die aan de balie worden gedaan.

De minister stelt dat het vaststellen van de tarieven van gemeentelijke dienstverlening aan gemeenten zelf is. "Het is dan ook aan de gemeenteraad om te oordelen over de hoogte van de tarieven. De gemeenteraad kan het best beoordelen wat lokaal een passend tarief is. Het is niet aan mij om hierin te treden", antwoordt Ollongren. De minister voegt toe dat in het algemeen nog gesteld kan worden dat bij een digitale aanvraag minder kosten komen kijken dan bij een niet-digitale aanvraag.

De Nationale ombudsman waarschuwde eerder voor de digitalisering bij de overheid. Naast de positieve kanten zijn er ook negatieve kanten. Zo is er een aanzienlijke groep burgers die niet digitaal vaardig is en moeilijk of niet mee kan als het gaat om communicatie met de overheid, aldus de ombudsman. "Je kunt maar bij één overheid terecht. Daarom is het uitgangspunt van de Nationale ombudsman: stel burgers centraal. Juist als het gaat om digitalisering van je dienstverlening."