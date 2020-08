Grapperhaus: impact versleuteld dns-verkeer lastig in te schatten

De werkelijke impact van versleuteld dns-verkeer, ook wel DNS-over-HTTPS (DoH) genoemd, is op dit moment lastig in te schatten, zo heeft minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie vorige maand aan de Tweede Kamer laten weten. Standaard worden DNS (domain name system)-verzoeken, waarmee de browser het adres van een website opvraagt, onversleuteld verstuurd.

DNS over HTTPS versleutelt dns-verzoeken van internetgebruikers, zodat die niet meer zijn in te zien of aan te passen. Deze verzoeken bevatten namelijk informatie over de gebruiker en de website die hij opvraagt. Begin dit jaar is Mozilla begonnen om DoH onder Amerikaanse Firefox-gebruikers in te schakelen. Vorig jaar kwam het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid nog met een factsheet waarin werd gesteld dat DNS-over-HTTP het lastiger maakt om dns-verzoeken te monitoren.

Naar aanleiding van de plannen van browserontwikkelaars om het dns-verkeer te versleutelen stuurde Grapperhaus een brief naar de Tweede Kamer (pdf). Daarin laat hij weten dat DoH het filteren en blokkeren van websites op basis van dns-verkeer lastiger maakt. Een ander risico is dat straks slechts een beperkt aantal partijen al het dns-verkeer gaat verwerken. De werkelijke impact is, vanwege het beperkte gebruik op dit moment, echter lastig in te schatten, aldus de minister.

"Versleuteld dns-verkeer tegenhouden lijkt geen reële optie en de toepassing van versleuteling van dns-verkeer heeft ook duidelijke voordelen", merkt Grapperhaus op. "Waar het uiteindelijk om gaat is hoe de leveranciers van internetbrowsers hun standaardinstellingen gaan bepalen, naar welke dns-servers ze gaan verwijzen en door wie deze beheerd worden."

Volgens de minister is voor de Nederlandse en Europese situatie van cruciaal belang dat het dns-verkeer wordt verwerkt op een manier die is gebaseerd op de Europese situatie en regelgeving. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken is met verschillende Nederlandse partijen in gesprek over de versleuteling van dns-verkeer en de gevolgen daarvan. Het gaat dan onder andere om de mogelijke concentratie van data bij browserleveranciers. De uitkomst van deze gesprekken zal in Brussel op de agenda worden gezet.