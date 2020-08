Chrome gaat waarschuwen voor onveilig verstuurde webformulieren

Google Chrome gaat gebruikers vanaf oktober waarschuwen voor onveilig verstuurde webformulieren, zo heeft het techbedrijf bekendgemaakt. Het gaat dan om webformulieren op https-sites die via een onbeveiligde verbinding worden verstuurd. Dit is volgens Google een risico voor de security en privacy van gebruikers, aangezien een aanvaller op deze manier verstuurde formulieren kan onderscheppen, lezen en aanpassen.

In het geval Chrome ziet dat er een "mixed" formulier wordt gebruikt, zal de browser het automatisch aanvullen van data uitschakelen. Wanneer Chrome-gebruikers data in een mixed formulier invullen krijgen ze een waarschuwing te zien dat het formulier niet veilig is. Kiest de gebruiker er vervolgens voor om de data toch te versturen, dan verschijnt er een nieuwe melding die voor het risico waarschuwt en vraagt of de gebruiker echt de data op deze manier wil verzenden.

Op dit moment waarschuwt Chrome gebruikers voor gemengde formulieren door het slot-icoon niet in de adresbalk te tonen. Volgens Shweta Panditrao van het Chrome Security Team bleek dat gebruikers dit onduidelijk vonden en het niet goed duidelijk maakte wat de risico's waren bij het onbeveiligd verzenden van gegevens in webformulieren. Chrome 86 staat gepland voor oktober.