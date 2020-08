Cruisemaatschappij Carnival getroffen door ransomware en datadiefstal

Carnival, de grootste cruisemaatschappij ter wereld, is het slachtoffer geworden van ransomware en datadiefstal, zo heeft het bedrijf aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laten weten. Volgens Carnival, dat meer dan honderd cruiseschepen bezit verdeeld over tien verschillende merken, ontdekte het op 15 augustus bij één van de cruisemerken een ransomware-aanval.

Bij deze aanval werd een deel van de systemen versleuteld. Ook slaagden de aanvallers erin om bepaalde bestanden te downloaden. Hoe de aanval kon plaatsvinden, om welke ransomware het gaat en of de aanvallers losgeld hebben geëist is niet bekendgemaakt. Wel is er een onderzoek gestart en zijn er niet nader genoemde maatregelen genomen om de beveiliging van de systemen te versterken.

In een verklaring stelt Carnival dat het incident geen aanzienlijke impact op de bedrijfsactiviteiten of financiële resultaten zal hebben. Wel houdt de cruisemaatschappij er rekening mee dat de aanvallers toegang hebben gekregen tot persoonlijke data van gasten en medewerkers, wat tot schadeclaims van gasten, personeel, aandeelhouders en toezichthouders kan leiden.