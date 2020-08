Microsoft stopt in maart 2021 ondersteuning Edge Legacy

Microsoft stopt volgend jaar maart de ondersteuning van Edge Legacy, de browser die standaard onderdeel van Windows 10 is. Daarnaast zal Microsoft ook de support van Internet Explorer 11 gaan beperken. Gebruikers van beide browsers worden opgeroepen om naar Edge Chromium over te stoppen, de nieuwe Edge-browser die gebaseerd is op de Chromium-opensourcebrowser.

Volgens Microsoft zijn miljoenen Windows 10-gebruikers inmiddels op Edge Chromium overgestapt. Daarnaast zal Edge Legacy via updates bij Windows 10-gebruikers worden vervangen. Aanleiding voor het techbedrijf om vanaf 9 maart 2021 geen beveiligingsupdates meer voor Edge Legacy uit te brengen of de browser op een andere manier te ondersteunen.

Voor gebruikers van Internet Explorer 11 heeft Microsoft ook een boodschap. De browser is onderdeel van Windows en zal zolang de betreffende Windowsversie wordt ondersteund ook op updates kunnen rekenen. Dat geldt echter niet voor de platformen die Microsoft aanbiedt. Vanaf 30 november dit jaar wordt IE11 niet meer ondersteund door Microsoft Teams. Volgens jaar augustus zal ook Microsoft 365 geen support meer voor IE11 bieden. Dit zal inhouden dat IE-gebruikers bepaalde features niet meer kunnen gebruiken of dat bepaalde onderdelen niet meer werken.