Bits of Freedom: stop landelijke uitrol van CoronaMelder

De landelijke uitrol van de CoronaMelder, die sinds maandag voor iedereen beschikbaar is, moet worden gestopt, zo vindt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Minister De Jonge van Volksgezondheid had aangegeven de corona-app, die inmiddels 431.000 downloads telt, alleen uit te rollen na een positief advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder liet gisterenavond weten dat de privacy van gebruikers van de app nog onvoldoende is gewaarborgd.

Begin april publiceerden Bits of Freedom samen met Amnesty International Nederland, Platform Burgerrechten, de Consumentenbond en allerlei anderen, verenigd in de coalitie Veilig Tegen Corona, tien uitgangspunten waar een eventuele corona-app aan moest voldoen. "Wie de stand van zaken nu langs de lat van Veilig Tegen Corona legt, kan alleen maar concluderen dat de minister de meer fundamentele punten stelselmatig genegeerd heeft. Zo is nog altijd niet duidelijk wanneer de app effectief geacht wordt. Dat is belangrijk, want als de app niet werkt, moet de app weer ongedaan gemaakt worden", zegt Rejo Zenger van Bits of Freedom.

Zenger wijst ook naar de kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens, die voor hem niet als een verrassing komt. Iets dat ook de minister had kunnen zien aankomen, merkt hij op. Daarnaast beloofde de minister de app niet te zullen introduceren zonder een positief advies van de toezichthouder. De Jonge beschikte al sinds 6 augustus over het negatieve advies van de AP, toch werd dit niet genoemd tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer waarvoor de Kamerleden hun zomerreces onderbraken.

Om aan de kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens tegemoet te komen kondigde de minister aan dat hij een spoedwet zal indienen. "Het is te hopen dat de Tweede Kamer zich nu niet laat opjagen, ter compensatie van het gepruts van de minister. We moeten dit virus de baas, en dat vraagt om zorgvuldig handelen", reageert Zenger daarop.

Als het echter aan Bits of Freedom ligt wordt de landelijke uitrol van CoronaMelder gestopt. Aanleiding zijn de verbroken beloftes. Zo liet De Jonge herhaaldelijk weten dat de privacy van gebruikers van de app bovenaan stond, er geen introductie zonder positief advies van de AP zou plaatsvinden en dat de uitgangspunten van de Veilig tegen Corona-coalitie in het ontwerp betrokken zouden worden.

"De minister verbreekt dus in één klap drie beloftes. Deze landelijke uitrol moet ongedaan gemaakt worden en eerst alle missende randvoorwaarden op orde gebracht", aldus Zenger. "Pas dan, met een wet en positief advies van de Autoriteit Persoonsgegevens onder de arm, kan de minister zeggen dat de app af is."