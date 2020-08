Overheid vroeg Twitter minder vaak om gebruikersdata in 2019

De Nederlandse autoriteiten hebben Twitter vorig jaar minder vaak om gegevens van gebruikers gevraagd dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit het nieuwste transparantierapport van de microbloggingdienst. In 2019 werden er twintig dataverzoeken ingediend waarbij er data van 34 accounts werd gezocht.

Het kan dan gaan om het e-mailadres dat voor de registratie is gebruikt, telefoonnummers en ip-adressen. In het geval de autoriteiten een zoekbevel overhandigen kan Twitter ook de inhoud van berichten overhandigen, zoals privéberichten en uitgewisselde media. In zo'n zestig procent van de verzoeken van de Nederlandse autoriteiten overhandigde Twitter gegevens. In 2018 ontving Twitter nog 34 dataverzoeken, waarbij er informatie over 41 accounts werd opgevraagd. In iets minder dan zestig procent van de gevallen verstrekte Twitter gebruikersgegevens.

Naast de normale dataverzoeken kunnen de autoriteiten ook noodverzoeken doen. Deze verzoeken hebben betrekking op situaties waarbij personen fysiek gevaar lopen. In 2019 ging het om elf noodverzoeken die op twaalf accounts betrekking hadden. Slechts bij één noodverzoek werd er data overhandigd. Een jaar eerder dienden de autoriteiten nog veertien noodverzoeken in, die op evenveel accounts betrekking hadden. Bij twaalf van de verzoeken werd data verstrekt.

Waar het aantal dataverzoeken vorig jaar afnam, werd Twitter wel vaker door rechters en advocaten verzocht om data van gebruikers te verwijderen. In totaal kwamen er in 2019 zeventien "legal demands" binnen. Het gaat dan om een combinatie van gerechtelijke bevelen en andere schriftelijke aanmaningen van autoriteiten en advocaten om content te verwijderen. Géén enkele keer besloot Twitter tot het verwijderen van data over te gaan. Een jaar eerder in 2018 ging het nog om zes verwijderverzoeken. Ook toen werd er geen content verwijderd.