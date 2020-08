Amerikaanse grenspolitie kan data van apparaten reizigers 75 jaar opslaan

De Amerikaanse grenspolitie kan data afkomstig van de laptops, smartphones en andere apparaten van reizigers die de grens oversteken 75 jaar lang in een centraal systeem opslaan. Dat blijkt uit een nieuwe Privacy Impact Assessment (PIA) van het forensisch programma van de U.S. Border Patrol.

De vorige PIA dateert van april 2018 en was aan vervanging toe. Aanleiding is een uitbreiding van de digitale forensische tools en een "organisatiebrede oplossing" voor het beheren en analyseren van bepaalde informatie en metadata die de grenspolitie van de apparaten van reizigers verzamelt. Het kan dan gaan om adresboeken, gespreksgegevens, kalenderevenementen, e-mails, socialmediagegevens, foto's, filmpjes, locatiegeschiedenis, chatberichten, sms'jes en nog veel meer.

De grenspolitie kan de verzamelde data vanwege veiligheidsovertredingen niet direct naar de systemen van U.S. Customs and Border Protection uploaden. Zo kan de verzamelde data pornografische content bevatten. Daarom wordt de data eerst in een Local Digital Forensic Network (LDFN) opgeslagen. Vervolgens zal een medewerker controleren of de data "schoon" is. Wanneer dit het geval is, kan de data worden geüpload naar het nieuwe systeem genaamd PenLink (PLX).

In de PIA benoemt de grenspolitie verschillende risico's van het systeem. Doordat verzamelde informatie van reizigers straks organisatiebreed is te doorzoeken, is er een risico dat irrelevante informatie afkomstig van smartphones, laptops en andere apparaten voor een groter aantal agenten toegankelijk is die geen relatie met de betreffende zaak hebben. Om dit risico te voorkomen is de toegang tot de forensische tools en het PLX-systeem beperkt.

Een ander risico dat wordt genoemd is dat reizigers niet weten dat de grenspolitie hun elektronische apparaten kan doorzoeken en hierop een forensische analyse kan uitvoeren. Dit risico wordt afgevangen door het beleid over deze doorzoekingen te publiceren en de betreffende PIA openbaar te maken, zo staat in het document vermeld.