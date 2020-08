GBA onderzoekt site die gegevens 20.000 Belgische politici aanbiedt

De Belgische privacytoezichthouder GBA is een onderzoek gestart naar de website PoliticiansOnline die gegevens van meer dan twintigduizend Belgische politici aanbiedt, zoals telefoonnummers en e-mailadressen. De website is een initiatief van WijBurgers, een vereniging die zichzelf als een 'kwaliteitsbewaker' van het overheidsbeheer bestempelt.

Nadat de link van de website via social media werd gedeeld ontving Open VLD-politica Gwendolyn Rutten naar eigen zeggen het ene na het andere telefoontje. "Ik heb het voorbije half uur een tiental telefoontjes gekregen van mensen die het leuk vinden en gewoon weer inhaken. Dan vraag ik me af: waar zijn we toch mee bezig", zo laat ze aan VTM NIEUWS weten. Ook via Facebook haalt ze uit naar de website.

Sommige Belgische burgers vinden op Twitter dat politici met twee maten meten: "De burger mag geen bezwaren hebben wanneer restaurants en cafés persoonsgegevens verzamelen ivm covid tracing, of als men onze vingerafdrukken op onze ID card zet als waren we criminelen. Maar politici schreeuwen moord en brand wanneer het om hun gegevens gaat. Iets te verbergen?"

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) stelt dat politici meer moeten aanvaarden dan een gewone burger, maar dat de betreffende website met een aantal zaken te ver gaat. Vandaag wordt er een onderzoek naar de site gestart. "We gaan die mensen contacteren en uitleg vragen. Als die uitleg niet overtuigend is gaan we naar een volgende fase. Dan doen we wellicht een inspectie en wordt er objectief vastgesteld wat er aan de hand is.", zegt een woordvoerder tegen De Morgen. Wanneer blijkt dat de website in overtreding is kan de GBA een boete opleggen.