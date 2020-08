Mozilla lanceert vernieuwde Firefox voor Android in Europa

Mozilla lanceert vandaag in Europa een geheel vernieuwde Firefox voor Android die verschillende verbeteringen bevat als het gaat om privacy en security, maar niet alle gebruikers zijn erover te spreken. De vorige versie van de browser, met de codenaam Fennec, is officieel end of life en zal geen beveiligingsupdates meer ontvangen.

De nieuwe versie, met de codenaam Fenix, maakt gebruik van de GeckoView-engine. Gecko is de render-engine van Firefox Desktop die ook de basis van GeckoView vormt. Door deze engine als basis te gebruiken heeft Mozilla naar eigen zeggen allerlei belangrijke verbeteringen aan de browser kunnen doorvoeren.

Zo beschikt de nieuwe Androidbrowser over Enhanced Tracking Protection. Daarmee worden standaard allerlei social media trackers, cryptominers, fingerprinters, cross-site trackingcookies en advertentietrackers geblokkeerd. Gebruikers kunnen echter ook een strenger beveiligingsniveau selecteren.

Daarnaast is de Private Mode, waarbij er geen informatie over de browsingsessie wordt opgeslagen, eenvoudig toegankelijk vanaf het Firefox voor Android-startscherm. Daarnaast kunnen gebruikers een private browsing-snelkoppeling op hun Android-startscherm plaatsen, zodat de browser automatisch in deze mode wordt gestart.

Op het gebied van extensies heeft Mozilla ook de nodige aanpassingen doorgevoerd. De nieuwe Firefox voor Android ondersteunt vooralsnog alleen speciaal geselecteerde extensies die voor "de beste ervaring" moeten zorgen. Daarbij is er voorrang gegeven aan "Recommended Extensions" die voor mobiel gebruik zijn geoptimaliseerd. Op dit moment kunnen gebruikers uit negen extensies kiezen, waaronder uBlock Origin, Privacy Badger, HTTPS Everywhere en de NoScript Security Suite. Het aantal zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

Update

Gebruikers die de oude versie van Firefox voor Android op hun toestel hebben staan zullen de nieuwste versie als automatische of handmatige update aangeboden krijgen. Gebruikersgegevens, browsegeschiedenis en bookmarks zullen automatisch naar de nieuwe versie worden gemigreerd. In het geval gebruikers een master password voor hun in de browser opgeslagen wachtwoorden hebben ingesteld moet die eerst worden uitgeschakeld.

Voor veel gebruikers kwam de update als een verrassing en het regent klachten in de reviewsectie in de Google Play Store. Zo worden de meeste extensies op het moment niet ondersteund en werken daardoor niet in de nieuwe versie. Ook hekelen gebruikers de nieuwe vormgeving, verdwenen instellingen en features en de weergave van websites.

Naast de update via de browser zelf is de nieuwe Firefox voor Android ook in de Google Play Store te vinden. De nieuwe browser werkt vanaf Android versie 4.1 en nieuwer.