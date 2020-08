Burgemeester Utrecht wil opruiende vlogs en sites sneller offline halen

Door Reinder: @anoniem van 14:26 en 14:27:



Ik heb nooit gezegd "het moet onmogelijk zijn om opruiing tegen te gaan", of "het moet onmogelijk zijn om websites offline te halen". Leg me geen woorden in de mond die ik niet gezegd heb, ik ging helemaal niet "even gemakshalve" voorbij aan het wetboek van strafrecht.

Waar mijn commentaar over gaat is een burgemeester die zich er over beklaagd dat hij gehouden is aan de daarvoor in de wet vastgelegde processen om dingen te bereiken; met andere woorden, ik klaag over het feit dat een burgemeester klaagt over het feit dat hij zich tegengewerkt voelt door het wetboek van strafrecht waarin staat hoe in dit geval te handelen. Ik klaag over een bestuurder die eigenlijk eigen recher wil kunnen spelen, en die de wet ziet als iets dat lastig en vervelend is, wat ik niet een houding vind die past bij het ambt.

Als mensen dingen doen die niet mogen volgens het strafrecht, dan moet de burgemeester de in de wet vastgelegde processen volgen om daar wat aan te doen. Roepen dat je "de halve wetgeving, privacy en weet ik wat" tegenkomt vind ik niet passend voor iemand die burgemeester is. Roep op dat de wet moet worden aangepast, maar ga niet zeggen dat "de wet maar lastig is met al die vervelende privacy en weet ik wat".

14:26 hier. Je noemde inderdaad "zonder zorgvuldige procedures". De rest van je reactie kwam op me over als "overheid dus per definitie verkeerd". Dat komt omdat je meteen met typeringen als het zwijgen opleggen en het helemaal beschreef als een burgemeester die wel even kan bepalen wat goed is voor burgers. Als je het niet zo zwaar aangezet bedoelde had je het misschien ook beter niet zo kunnen opschrijven.Als omstandigheden veranderen voldoen wetten soms niet meer. Iemand kaart dat aan, anderen maken tegenwerpingen, dan volgen er debatten en roeren allerlei belangengroepen zich en verandert er uiteindelijk iets waarin allerlei belangen op een hopelijk goede manier zijn afgewogen. Zo werken die dingen, je ziet hier het begin van zo'n proces.Jouw reactie op hem was ook niet erg constructief. En nu leg jij Den Ouden woorden als "de wet [is] maar lastig" en "vervelende privacy" in de mond. Ik zie Den Ouden de woorden "lastig" en "vervelend" niet gebruiken. Zie je hoe makkelijk je een ander woorden in de mond legt terwijl het je eigen interpretatie van andere woorden is?