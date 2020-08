ABN Amro verwacht snel herstel van it-sector door thuiswerken

De it-sector zal zich dankzij het vele thuiswerken en de verdere digitalisering van de samenleving snel herstellen van de coronacrisis, zo voorspelt ABN Amro in een nieuw rapport (pdf). Waar verschillende sectoren de afgelopen maanden zware klappen kregen te verduren weet de it-branche zich relatief goed staande te houden door de toegenomen vraag naar digitale diensten als gevolg van het thuiswerken.

"Hoewel een mogelijke klap later dit jaar niet wordt uitgesloten doordat opdrachtgevers het alsnog moeilijk gaan krijgen, is de verwachting dat de branche ook snel herstelt. Dit komt door de sterk gedigitaliseerde economie van Nederland die door het uitbreken van de coronacrisis een extra zetje heeft gekregen", zegt Ingrid Laane, sector econoom van de bank in een sectorprognose voor de technologie-, media- en telecomsector.

Volgens Laane kan de coronacrisis op termijn mogelijk zelfs structurele voordelen voor de it-branche opleveren, als bedrijven thuiswerken meer gaan faciliteren. "En als aanvankelijk door noodzaak gedigitaliseerde diensten zoals digitaal onderwijs en digitale zorgverlening vaste voet onder de grond krijgen, bereikt de branche structureel hogere toppen", zo laat de econoom weten.

Met name het gebruik van cloudoplossingen, de inzet van videovergaderen en werkplekoplossingen op afstand kenden in de eerste helft van dit jaar een sterke toename. Voor dit jaar verwacht ABN Amro dat de it-sector met twee procent zal krimpen. Het herstel zal in 2021 naar verwachting sterk zijn. "Met name cloud- en abonnementsdiensten zullen in 2021 naar verwachting extra hard groeien. Met een omzetgroei van 4 procent in 2021 is de branche binnen een jaar weer boven haar oude niveau", besluit Laane.