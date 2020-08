FBI-informant geeft inzicht in werkwijze van helpdeskfraudeurs

Een Indiase man die betrokken was bij helpdeskfraude besloot als informant voor de FBI aan de slag te gaan en heeft de opsporingsdienst zo inzicht in de werkwijze van de fraudeurs gegeven. De Indiër was onderdeel van een groep oplichters die zich voordeden als Microsoftmedewerkers en slachtoffers lieten geloven dat hun computer was besmet met malware.

Om de problemen te verhelpen moesten slachtoffers de zogenaamde Microsoftmedewerkers toegang tot hun computer geven. Hiervoor werd er gevraagd de SupRemo "remote desktop solution" te installeren. Slachtoffers moesten vervolgens betalen voor het verhelpen van de niet-bestaande problemen. Ook kwam het voor dat de oplichters, zodra ze toegang tot het systeem hadden, slachtoffers vroegen om op internetbankieren in te loggen. Zo kregen de oplichters toegang tot de gebruikersnamen en wachtwoorden. Met deze gegevens werden vervolgens de rekeningen van slachtoffers geplunderd.

Eén van de groepsleden werd vorig jaar mei door de FBI aangehouden en besloot als informant voor de opsporingsdienst aan de slag te gaan, in hoop op strafvermindering. Op deze manier kreeg de opsporingsdienst inzicht in de werkwijze van de helpdeskfraudeurs. Daarnaast verstrekte de informant de namen van drie handlangers in India.

Twee van de verdachten waren eigenaar van callcenters in India, terwijl de derde in de Verenigde Staten woonde. Hij verzorgde de bankrekeningen waar de fraudeurs die vanuit India opereerden het geld, afkomstig van de rekeningen van Amerikaanse slachtoffers, naar toe konden overmaken. Zodra het geld naar de rekeningen was overgemaakt maakte de man het geld over naar zijn handlangers in India, waarbij hij een deel van het gestolen bedrag mocht houden.

Bij helpdeskfraude blijken publishers, brokers en callcenters betrokken te zijn. De publishers zijn verantwoordelijk voor online advertenties, waaronder pop-ups, die mensen laten geloven dat hun computer is besmet en het opgegeven nummer moet worden gebeld om het probleem te verhelpen. De inkomende telefoongesprekken die deze advertenties opleveren worden door de publishers verkocht aan brokers.

Deze brokers verkopen de telefoongesprekken weer door aan callcenters, die het slachtoffer daadwerkelijk proberen op te lichten, of aan andere brokers die de gesprekken uiteindelijk bij een callcenter laten uitkomen. Uit een gerechtelijk document (pdf) waar ZDNet over bericht blijkt dat brokers en callcenters onderhandelen over de prijs van inkomende gesprekken, waarna er een telefoonnummer wordt opgegeven waar de broker de gesprekken naar kan routeren.

Op verzoek van de FBI ging de informant ook als katvanger aan de slag en beheerde één van de bankrekeningen waar de oplichters gebruik van maakten. Op deze manier kon de opsporingsdienst zien naar welke personen het geld werd overgemaakt. De drie personen die door de informant werden genoemd zijn in januari door de VS aangeklaagd. Eén van de hen, die al in de Verenigde Staten woonde, werd begin februari door de FBI aangehouden toen hij van plan was om naar India te vliegen. Deze week bekende hij. De man hangt een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar en een boete van 250.000 dollar boven het hoofd.