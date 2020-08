Agentschap Telecom publiceert acht eisen voor veilige IoT-apparatuur

Door Anoniem: Too little and too late:

ETSI EN 303 645 is in juni gelanceerd:

https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1789-2020-06-etsi-releases-world-leading-consumer-iot-security-standard

Ik heb deze standaard nog niet gelezen, maar als deze goed in elkaar zit (bij ETSI meestal wel het geval), hoef je inderdaad geen eisen meer te noemen. Voor het normenkader kan je dan verwijzen naar deze ETSI standaard.Maar dit is een standaard, dus nog geen verplichting of certificering. Uit het artikel maak ik op dat men naar een verplichting toe wil werken. Zoals ik eerder schreef: verplichten zonder context van het product mee te nemen lijkt me niet verstandig. Ik zou eerder aan een keurmerk of certificering denken.