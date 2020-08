Criminelen probeerden Tesla via medewerker met malware te infecteren

Criminelen hebben geprobeerd om een "gigafabriek" van Tesla via een medewerker met malware te infecteren, zo heeft Tesla-directeur Elon Musk laten weten. Security.NL berichtte afgelopen woensdag over de aanval, waarbij een Russische man was opgepakt voor het rekruteren van een medewerker van een Amerikaans bedrijf, die vervolgens het bedrijfsnetwerk met malware had moeten infecteren.

Deze malware zou allerlei gegevens van het netwerk stelen. Om openbaarmaking van de data te voorkomen zou het bedrijf miljoenen dollars moeten betalen. De medewerker werd één miljoen dollar beloofd voor zijn medewerking. In plaats van de criminelen te helpen waarschuwde de werknemer Tesla. Het bedrijf informeerde daarop de FBI. De Russische man werd aangehouden toen hij naar de Verenigde Staten was gevlogen om met de medewerker over de aanval te overleggen.

De Rus claimde dat hij voor een niet nader genoemde groep werkte die zich met "speciale projecten" bezighoudt. Deze groep betaalt medewerkers van aangevallen bedrijven om bedrijfssystemen met malware te infecteren. De groep zou op deze manier verschillende ondernemingen hebben weten te besmetten. Eén van deze bedrijven zou vier miljoen dollar losgeld hebben betaald.

In de aanklacht van de Amerikaanse autoriteiten wordt de naam van het bedrijf niet genoemd, behalve dat het om een onderneming uit Nevada gaat. De website Teslarati berichtte gisteren dat het om de Gigafactory Nevada van Tesla ging. Iets wat Musk in een tweet bevestigt. "Dit was een ernstige aanval", aldus de Tesla-topman.

De criminelen hadden de verwachting dat Tesla zeker vier miljoen dollar zou betalen om te voorkomen dat de data openbaar werd gemaakt. De Russische man wordt verdacht van het samenzweren om een bedrijf met malware te infecteren. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en een boete van 250.000 dollar.