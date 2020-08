Amazon lanceert armband die via microfoons stemming gebruiker monitort

Amazon heeft een armband gelanceerd die onder andere via twee ingebouwde microfoons de gezondheid en stemming van de gebruiker monitort en strafpunten geeft voor te lang zitten. Halo, zoals de armband heet, wordt omschreven als een nieuwe dienst voor het monitoren van gezondheid en welzijn.

Hiervoor maakt de armband gebruik van verschillende sensoren. In tegenstelling tot smartwatches en fitnesstrackers beschikt het apparaatje niet over een scherm. Informatie wordt via een gekoppelde smartphone weergegeven. Wel bevat de Halo een versnellingsmeter, een temperatuursensor, en hartritmemonitor, twee microfoons, een LED-indicatorlampje en een knop om de microfoons in en uit te schakelen. De batterij van de armband, die waterbestendig is, gaat zeven dagen mee.

Met de sensoren kan de Halo allerlei data over het leefpatroon van de gebruiker verzamelen en probeert dat vervolgens te veranderen. Zo krijgen gebruikers punten toegekend gebaseerd op de intensiteit en tijd dat ze bewegen. Een gebruiker krijgt meer punten voor hardlopen dan voor wandelen. Voor te lang zitten krijgen gebruikers juist weer strafpunten. De Halo zet ook verschillende doelen voor gebruikers, waarbij 150 activiteitspunten het wekelijkse basisdoel is.

De armband monitort ook het slaappatroon van gebruikers en kent een slaapscore toe. Wat de Halo doet verschillen van veel andere apparaten is de aanwezigheid van de twee microfoons. Deze microfoons luisteren naar hoe de gebruiker tijdens gesprekken met anderen klinkt. Aan de hand van hoe de stem klinkt wordt de stemming van de gebruiker bepaald. Zo kan de Halo bepalen of iemand energiek, kalm, blij, verdrietig of vermoeid klinkt, aldus Amazon.

Elk dag krijgt de gebruiker een overzicht van hoe hij die dag in zijn gesprekken met anderen klonk. Amazon maakt vervolgens een voorspelling van hoe anderen dit hebben ervaren. "Onze kunstmatige intelligentie analyseert de kwaliteit van de klant zijn stem, zoals hoogte, intensiteit, tempo en ritme, om te voorspellen hoe anderen de stem van de klant ervaren en beschrijven, wat leidt tot een samenvatting die je kunt gebruiken om trends in je leven te identificeren", laat Amazon weten.

Aan de hand van de dagelijkse overzichten kan de gebruiker vervolgens terugblikken op zijn interacties met anderen en hier "verbeteringen" in aanbrengen. "De resultaten kunnen laten zien dat een lastig werkgesprek voor minder positiviteit in gezinsdiscussies zorgt, een aanwijzing van de impact die stress op het sociaal welzijn heeft", stelt Amazon.

Gebruikers moeten de stemherkenning zelf inschakelen. Vervolgens draait de stemdetectie in de achtergrond en zal gedurende de dag korte fragmenten opnemen van hoe de gebruiker klinkt en die analyseren. Ook kunnen gebruikers belangrijke gesprekken bookmarken, waarbij er dertig minuten aan stemmateriaal wordt opgenomen en geanalyseerd. De Halo kan daarnaast ook een real-time analyse van de stemklank laten zien.

Amazon laat weten dat opgenomen stemfragmenten lokaal op de gekoppelde telefoon van de gebruiker worden verwerkt. Na de verwerking worden ze verwijderd. Ook stelt het bedrijf dat stemfragmenten nooit naar de cloud worden gestuurd. Gezondheidsgegevens die de Halo verzamelt gaan wel naar de cloud van Amazon. De armband kost tijdelijk 65 dollar, plus vier dollar per maand voor abonnementskosten.