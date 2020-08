Spaarne Gasthuis koppelt ambulances aan elektronische patiëntendossiers

Ambulances van het Spaarne Gasthuis zijn voortaan gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Door de koppeling kan ritinformatie vanuit de ambulance worden doorgestuurd naar het dossier van de patiënt. Wanneer het om een bekende patiënt van het ziekenhuis gaat wordt de informatie direct toegevoegd aan zijn dossier. Is de patiënt nog niet bekend, dan kan de zorgmedewerker gemakkelijk een dossier aanmaken en de ritinformatie koppelen.

Voordat de koppeling tussen het elektronisch patiëntendossier en ambulancesysteem mogelijk was maakte de ambulanceverpleegkundige een print van de ritinformatie, die tijdens de overdracht van de patiënt werd overhandigd aan de spoedzorgverleners van het ziekenhuis. Nu beschikt de zorgverlener over deze informatie voordat de patiënt binnenkomt. "Hierdoor zijn spoedzorgverleners in het ziekenhuis snel op de hoogte van de gezondheidstoestand van de patiënt in de ambulance. Dit levert belangrijke tijdswinst op wanneer iedere seconde telt", zo laat het ziekenhuis weten.

Om de gegevensuitwisseling mogelijk te maken wordt informatie vanuit verschillende regionale ambulancevoorzieningen (RAV) via de Landelijke Server Digitale Vooraankondiging (LSDV) bij de juiste patiënt in het elektronisch patiëntendossier ingelezen. Hiervoor heeft het Spaarne Gasthuis samengewerkt met externe partijen zoals het UMC Groningen, de ambulancevoorzieningen GGD Kennemerland en Witte Kruis, en leveranciers Epic en Enovation. Het UMC Groningen maakt ook gebruik van een dergelijke koppeling tussen dossiers en ambulances.